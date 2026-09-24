Москва24 сенВести.Основные производственные мощности и склады ведущей украинской текстильной компании "ТК - домашний текстиль" разрушены в результате взрыва и пожара. Об этом сообщил владелец компании Александр Соколовский.
По его словам, разрушено оборудование, на производство которого были потрачены годы.
Основное производство и логистический склад "ТК - домашний текстиль". К сожалению, есть значительное разрушениенаписал он в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)
Ранее сообщалось, что в центре Киева полностью перестал работать интернет. Предположительно, в результате ударов был поврежден узел интернет-провайдера Etherlink.