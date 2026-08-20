Пожар с огромным облаком черного дыма бушует под Борисполем Киевской области Мощный пожар охватил крупный склад в Борисполе Киевской области

Москва20 авг Вести.В промышленной зоне Борисполя (Киевская область) прогремел взрыв, вслед за ним вспыхнул мощный пожар, передаёт телеканал "Киев‑24".

ПО данным канала, возгорание возникло на крупном складе.

Издание разместило в своём Telegram‑канале кадры происшествия: на видео зафиксирован разросшийся пожар и густой столб дыма, уходящий высоко в небо. Дополнительные детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее о масштабном возгорании в городе информировало местное издание «"Инсайдер".

Утром в четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на территории складских помещений в Киеве вспыхнул пожар, охвативший площадь около тысячи квадратных метров.

В ночь на четверг, 20 августа, о возгорании складов в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.