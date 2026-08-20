Москва20 авгВести.В промышленной зоне Борисполя (Киевская область) прогремел взрыв, вслед за ним вспыхнул мощный пожар, передаёт телеканал "Киев‑24".
ПО данным канала, возгорание возникло на крупном складе.
Издание разместило в своём Telegram‑канале кадры происшествия: на видео зафиксирован разросшийся пожар и густой столб дыма, уходящий высоко в небо. Дополнительные детали инцидента пока не раскрываются.
Ранее о масштабном возгорании в городе информировало местное издание «"Инсайдер".
Утром в четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на территории складских помещений в Киеве вспыхнул пожар, охвативший площадь около тысячи квадратных метров.
В ночь на четверг, 20 августа, о возгорании складов в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.