Москва20 авгВести.На территории складских помещений в Киеве вспыхнул пожар, охвативший площадь около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Ранее украинские СМИ писали о взрывах в городе.
Дарницкий район… Возник пожар в складских помещениях на площади около тысячи квадратных метровговорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС
В ночь на четверг, 20 августа, о возгорании складов в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, пожар возник в Святошинском районе, где на территории нежилых объектов оказались повреждены здания.