ГСЧС: в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на складах площадью 1000 кв. м.

В Киеве загорелись склады на площади 1 тыс. кв. м. ГСЧС: в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на складах площадью 1000 кв. м.

Москва20 авг Вести.На территории складских помещений в Киеве вспыхнул пожар, охвативший площадь около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Ранее украинские СМИ писали о взрывах в городе.

Дарницкий район… Возник пожар в складских помещениях на площади около тысячи квадратных метров говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС

В ночь на четверг, 20 августа, о возгорании складов в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, пожар возник в Святошинском районе, где на территории нежилых объектов оказались повреждены здания.