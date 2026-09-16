Москва16 сен Вести.Складское помещение горит в Святошинском районе Киева, сообщила киевская городская военная администрация.

Во вторник с утра в Киеве произошли взрывы, звучала воздушная тревога.

В Святошинском районе возгорание складского здания говорится в сообщении в Telegram-канале администрации

Накануне Киев тоже с самого утра находился под массированными ударами российских дронов, которые вывели из строя 16 столичных АЗС и крупные логистические комплексы. Экс-президент Украины Петр Порошенко уже признал технологический прорыв России в сфере БПЛА. Одновременно с этим точечные удары нанесены по железнодорожным путям, депо Знаменка и военному эшелону на Волыни, из-за чего киевский режим просит локомотивы в Европе.