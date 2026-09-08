Москва8 сенВести.Складские здания в нескольких районах украинской столицы подверглись новым атакам. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
По данным мэра украинской столицы, в Голосеевском районе несколько беспилотников атаковали склады.
В Голосеевском районе повторное попадание в складское зданиенаписал он
Кличко добавил, что после этого в помещении начался пожар.
Кроме того, по его утверждению, дрон атаковал склад в Соломенском районе.
Ранее украинский депутат Анна Скороход заявила, что в Киеве начали расклеивать инструкции, как выжить предстоящей зимой. Многим жителям столицы уже порекомендовали переехать.
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал жителей Украины, особенно киевлян, обзавестись двухнедельным запасом продуктов и воды, а также приобрести побольше теплой одежды.