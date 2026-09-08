Москва8 сен Вести.В некоторых районах Киева для горожан стали расклеивать инструкции о том, как лучше всего пережить зимний период в случае массовых отключений света и водоснабжения. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

В интервью одному из местных журналистов она раскрыла, что многим жителям столицы советуют покинуть город заранее.

Оказывается, по некоторым районам Киева уже расклеивают в домах объявления о том, куда в случае коллапса будет эвакуировано [население], где можно будет заночевать и так далее. Извините, – это катастрофа высказалась Скороход

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что киевский режим сознательно решил пойти на эскалацию конфликта перед зимой, осознавая, что это приведет к усилению ударов по украинской инфраструктуре. Он назвал это главным преступлением властей, которые не могут позаботиться о собственном населении.