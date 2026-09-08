Москва8 сен Вести.Киевский режим сознательно идет на эскалацию конфликта с Россией в преддверии зимы, понимая, что это только усилит удары по украинской инфраструктуре. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Нынешняя власть на Украине не может гарантировать защиту городов, обеспечить людей теплом, водой и светом в преддверии зимы. Киевский режим не предлагает населению никакой альтернативы, кроме как готовится к очередной тяжелой зиме, отметил политик.

Единственное, что они делают, сознательно в преддверии зимы идут на эскалацию, понимая, что это на самом деле только усилит удары по украинской инфраструктуре, по теплогенерации, ударят по воде и так далее. Они же это знают, вот чудовищное преступление заключается в том, что они это знают, понимают, сознательно идут. А весь народ должен терпеть, потому что альтернативы нет сказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что киевский режим потратил почти все запасы денежных средств на защиту энергетики для прохождения предстоящей зимы, из необходимых 650 миллионов евро было потрачено 530 миллионов.