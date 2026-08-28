Москва28 авг Вести.Россия непременно ответит на летнюю эскалацию со стороны Украины. Скорее всего, это произойдет поздней осенью – в тот момент, когда страна будет максимально уязвима. Такой прогноз в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой сделал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что украинское правительство совершенно не готово к прохождению наступающего зимнего сезона.

Эскалация со стороны России неминуемо будет, это будет как ответ на летнюю эскалацию Украины, и, скорее всего, она будет где-то глубокой осенью, именно в тот момент, когда Украина будет наиболее уязвима. Это, мне кажется, с точки зрения военной, абсолютно логично… Я просто вижу, насколько украинская власть и украинское правительство не готовы к этой зиме, и даже трудно себе представляю, что будет с энергетикой этой страны в случае, если этот конфликт не будет остановлен до зимы. Я боюсь, что эта зима может стать последней сказал Килинкаров

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении к населению заявил, что предстоящая зима окажется сложной для страны. Он допустил дальнейшие повреждения объектов энергетической системы, которая обеспечивает украинцев теплом, водой и светом, а также играет ключевую роль в поддержании логистики и экономики в целом.