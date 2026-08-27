Предстоящая зима может стать последней для Украины, считает эксперт Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина может не пережить предстоящую зиму

Москва27 авг Вести.Предстоящая зима станет для Украины последней, если Киев не пойдет на компромиссы, так как РФ может ударить по канализации городов противника. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что пик эскалации будет достигнут осенью, и РФ нанесет решительный удар, когда сможет принести максимальный ущерб врагу – то есть в конце ноября.

Если вы [украинцы] видите в этом угрозу, давайте садитесь, ищите варианты и пытайтесь как-то выйти на некие компромиссы, которые позволили бы этой стране пройти эту зиму. В противном случае эта зима для Украины может стать последней. Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации и всего остального — это будет коллапс. Это миллиардные в долларовом исчислении будут потери заявил Килинкаров

Он добавил, что на возобновление работы коммунальных систем Киеву потребуется колоссальное количество времени, средств для обеспечения безопасности и специалистов, которые на данный момент прячутся по домам от насильственной мобилизации.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима на Украине окажется сложной.