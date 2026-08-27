Москва27 авгВести.Предстоящая зима станет для Украины последней, если Киев не пойдет на компромиссы, так как РФ может ударить по канализации городов противника. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Эксперт отметил, что пик эскалации будет достигнут осенью, и РФ нанесет решительный удар, когда сможет принести максимальный ущерб врагу – то есть в конце ноября.
Если вы [украинцы] видите в этом угрозу, давайте садитесь, ищите варианты и пытайтесь как-то выйти на некие компромиссы, которые позволили бы этой стране пройти эту зиму. В противном случае эта зима для Украины может стать последней. Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации и всего остального — это будет коллапс. Это миллиардные в долларовом исчислении будут потеризаявил Килинкаров
Он добавил, что на возобновление работы коммунальных систем Киеву потребуется колоссальное количество времени, средств для обеспечения безопасности и специалистов, которые на данный момент прячутся по домам от насильственной мобилизации.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима на Украине окажется сложной.