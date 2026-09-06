Киевский режим потратил 530 млн евро и исчерпал средства на защиту энергетики Киев исчерпал средства на защиту энергетики перед зимой, потратив 530 млн евро

Москва6 сен Вести.Киевский режим исчерпал почти все запасы средств на защиту энергетики для прохождения предстоящей зимы, из необходимых 650 миллионов евро было потрачено 530 миллионов. Об этом свидетельствуют данные украинского кабмина, которые приводит РИА Новости.

На Украине действует программа "план стойкости", согласно которому предусматривается восстановление генерирующих мощностей, создание резервов топлива, защита энергетических объектов​​​.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль говорил, что общий объем необеспеченных потребностей в сфере энергетики превышает 650 миллионов евро. В тоже время премьер-министр страны Сергей Корецкий сообщал, что на защиту энергетических объектов уже направлено 530 миллионов евро из резервного фонда государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что на начало сентября Украина направила на проекты подготовки к отопительному сезону около 1,7 млрд долларов при общей потребности в 6,2 млрд долларов, что составляет приблизительно четверть запланированного объема.