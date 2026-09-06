Украина не успевает подготовиться к зиме Украина нашла лишь четверть средств для подготовки к отопительному сезону

Москва6 сен Вести.На начало сентября Украина направила на проекты подготовки к отопительному сезону около $1,7 млрд при общей потребности в $6,2 млрд, что составляет приблизительно четверть запланированного объема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского кабмина.

Государственный бюджет обеспечил $1,5 млрд из указанной суммы, региональные бюджеты добавили оставшиеся $200 млн. Так называемые планы стойкости включают формирование дополнительных мощностей по выработке электричества, создание топливных запасов и организацию защитных систем для действующих и отремонтированных теплоэлектроцентралей и тепловых электростанций.

Фактические показатели по вводу и восстановлению энергогенерирующих мощностей существенно уступают целевым значениям. По информации Министерства энергетики Украины, с марта 2026 года удалось запустить или вернуть в строй только 1,8 ГВт при запланированных 6 ГВт.

Страна также отстает по формированию газовых резервов, необходимых для прохождения холодного сезона. К концу августа в хранилищах находилось около 9,6 млрд кубометров, что равняется примерно 72% от минимально требуемого показателя в 13,2 млрд кубометров. С учетом пополнения запасов из внутренних источников Киеву потребуется приблизительно еще $1 млрд для приобретения недостающих объемов газа на внешних рынках.

При этом у Украины отсутствуют необходимые ресурсы для ликвидации образовавшихся разрывов. Bloomberg писал со ссылкой на высокопоставленные украинские источники, что ехватка средств в государственном бюджете Украины в 2027 году может превысить прежние прогнозы. Из-за этого Киеву потребуется дополнительная финансовая поддержка Евросоюза.

Предстоящий отопительный период прогнозируется как крайне сложный. Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил граждан о грядущих сбоях в водо- и электроснабжении. В августе премьер Сергей Корецкий охарактеризовал приближающуюся зиму как наиболее тяжелую для жителей страны.