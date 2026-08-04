"Нафтогазу" дополнительно нужно 400 млн евро для импорта газа к зиме

Министр энергетики Украины заявил, что на импорт газа ему нужно 400 млн евро "Нафтогазу" дополнительно нужно 400 млн евро для импорта газа к зиме

Москва4 авг Вести.Компания "Нафтогаз Украина" нуждается в дополнительном финансировании импорта газа к зиме в размере 400 миллионов евро. Об этом заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина нуждается более чем в 507 млн евро для поддержки энергетики и еще 600 млн евро – "для оздоровления балансирующего рынка".

Газ к зиме​​​. По разным сценариям дополнительная потребность "Нафтогаза" в финансировании импорта газа составляет 400 млн евро. Сейчас ищем партнеров, которые могут профинансировать эти потребности говорится в публикации

Шмыгаль добавил, что на Украине сейчас формируется аварийный резерв на зиму. Перед властями страны стоит задача создать трехкратный запас всего критического оборудования. В приоритете – аппараты, которые выводятся из эксплуатации за границей, но еще могут работать на Украине.