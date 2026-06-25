Шмыгаль сообщил о 375 млн евро, которые Запад выделит Украине на энергетику Шмыгаль: Запад выделит Украине 375 млн евро на энергетику

Москва25 июн Вести.Западные страны пообещали выделить Украине 375 млн евро (31,9 млрд рублей) на восстановление энергетической структуры. Об этом сообщил украинский министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, договоренность была достигнута на проходящей в польском Гданьске конференции по Украине.

Не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и новые взносы в Фонд поддержки энергетики — итоги энергетического "Рамштайна" в Гданьске написал Шмыгаль в своем Telegram-канале

Он утверждает, что США выделят 175 млн долларов (более 13 млрд рублей), Швеция – 135 млн евро (почти 11,5 млрд руб.), Норвегия – 77 млн евро (6,5 млрд руб.), Литва – 4 млн евро (340 млн руб.), Эстония – 2,1 млн евро (178,8 млн руб.), Исландия – 550 тыс. евро (46,8 млн руб.).

Шмыгаль уточнил, что общий объем необеспеченных потребностей Украины составляет более 650 млн евро (55,3 млрд рублей).

25-26 июня в Гданьске проходит международная конференция по Украине, организованная совместно Киевом и Варшавой. Глава киевского режима Владимир Зеленский после скандала, связанного с героизацией нацизма, на конференцию не поехал. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Участие в мероприятии не отменила и Елена Зеленская, супруга главы киевского режима, сообщают СМИ.