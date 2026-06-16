Москва16 июнВести.Лондон принял решение поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость которого составит 280 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.
Соответствующее соглашение, как отмечается, было достигнуто во время встречи британского премьера и главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондоне в начале июня.
Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance на сумму 210 миллионов фунтов (примерно 280 миллионов долларов - прим. ред.)сообщили в канцелярии
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы.