Британия будет поставлять Украине уран для АЭС на протяжении двух лет

Британия поставит Украине обогащенный уран на 280 миллионов долларов Британия будет поставлять Украине уран для АЭС на протяжении двух лет

Москва16 июн Вести.Лондон принял решение поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость которого составит 280 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Соответствующее соглашение, как отмечается, было достигнуто во время встречи британского премьера и главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондоне в начале июня.

Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance на сумму 210 миллионов фунтов (примерно 280 миллионов долларов - прим. ред.) сообщили в канцелярии

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы.