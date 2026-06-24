Захарова: уран для АЭС Украины должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ

Захарова: Уран для Киева должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ Захарова: уран для АЭС Украины должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ

Москва24 июн Вести.Уран для обеспечения работы украинских атомных электростанций (АЭС), который Лондон планирует передавать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение высказала в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ сказала официальный представитель МИД России

Ранее Захарова предупредила, что уран, предназначенный для Киева, может быть отправлен на предприятие в третьем государстве. Так она прокомментировала новость о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость которого составит 280 миллионов долларов.