Захарова: РФ неизвестно о наличии у Украины мощностей по выпуску топлива для АЭС

В МИД РФ прокомментировали план Киева и Лондона по поставкам урана на Украину Захарова: РФ неизвестно о наличии у Украины мощностей по выпуску топлива для АЭС

Москва24 июн Вести.Москве неизвестно о наличии у Киева мощностей для самостоятельного производства на Украине ядерного топлива в рамках британско-украинской схемы по поставкам обогащенного урана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала новость о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о решении поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость которого составит 280 миллионов долларов.

Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС ... Нам неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива заявила Захарова

Лондон также пообещал передать Вооруженным силам Украины 150 тысяч беспилотников, а также 350 ракет ПВО, радары и наземные радиолокационные системы.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признался, что Украина не сможет генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы.