Захарова: в Лондоне знают, какая участь ждет Gripen при их применении против РФ

МИД РФ: Лондон знает судьбу истребителей Gripen при применении против России Захарова: в Лондоне знают, какая участь ждет Gripen при их применении против РФ

Москва27 июл Вести.В Великобритании знают, какая участь ждет истребители Gripen в случае их поставки Украине и дальнейшего использования против России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что бывший британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении Лондона выделить 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку Киеву 16 новых истребителей Gripen E.

Причем он [Стармер] же, наверное, догадывается, если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет сказала Захарова

В конце июня глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 шведских истребителей Gripen E. По его словам, украинская армия получит самолеты в начале 2027 года.