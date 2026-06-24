МИД РФ: британские власти так и не осудили прямые удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Захарова отметила, что Британия так и не осудила удары ВСУ по ЗАЭС МИД РФ: британские власти так и не осудили прямые удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Москва24 июн Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Великобритания до сих пор не высказала никакой позиции по поводу обстрелов Запорожской атомной электростанции и города Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи.

Ни слов осуждения, ни обеспокоенности на этот счет от Лондона так и не последовало подчеркнула дипломат

При этом, как отметила Захарова, именно на фоне продолжающихся атак со стороны Киева появилась информация о планах британского правительства поставить на Украину ядерное топливо. Ранее в канцелярии премьер-министра Кира Стармера сообщили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинскому "Энергоатому" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на два года. Сумма контракта оценивается в 280 миллионов долларов.

В Москве обращают внимание, что это уже не первая подобная сделка: в августе 2023 года Лондон уже заключал контракт на поставку ядерного топлива на 245 миллионов долларов. В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что Киев неоднократно подвергал риску ядерную безопасность — в декабре 2025 года начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев предупреждал о возможном создании так называемой "грязной бомбы". Кроме того, в феврале 2026 года Служба внешней разведки РФ информировала, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.