Москва24 июн Вести.Великобритания приняла решение о поставках урана Украине из-за стремления заработать "сомнительные политические очки". Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она отметила, что Лондон принял решение по урану не из коммерческих соображений.

Очевидно, что решение британской стороны продиктовано не только и не столько чисто коммерческими соображениями, сколько стремлением в очередной раз подзаработать сомнительные политические очки на обещаниях продолжать оказывать поддержку преступному режиму Зеленского, какие бы злодеяния он ни совершал сказала Захарова

Она также отметила, что уран, предназначенный для Киева по условиям британско-украинского соглашения, может оказаться на заводе в третьем государстве.

Лондон, как ранее стало известно, принял решение поставлять Киеву обогащенный уран для обеспечения работы АЭС. Стоимость пакета поддержки составит 280 миллионов долларов.