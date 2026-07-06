МАГАТЭ присмотрит, чтобы Киев не использовал британский уран в военных целях

МАГАТЭ проконтролирует применение британского урана на Украине МАГАТЭ присмотрит, чтобы Киев не использовал британский уран в военных целях

Москва6 июл Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено проконтролировать, чтобы Киев использовал поставляемый Британией уран в мирных целях, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

МАГАТЭ не является стороной сделки по передаче урана, но проверит, как Киев использует уран, отметил Гросси.

Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели приводит РИА Новости слова Гросси

Порой может показаться, что МАГАТЭ ведет себя излишне настойчиво в некоторых вопросах.

Однако мы обязаны в этом убедиться, и здесь не на что обижаться. Так устроен ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - прим. ред.): если страна является участницей договора, она должна принимать инспекции МАГАТЭ и не политизировать этот процесс, утверждая, что ее якобы выбрали мишенью только потому, что это та или иная страна подчеркнул глава МАГАТЭ

Британия обязалась на протяжении двух лет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость сделки составляет $280 млн.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Лондон руководствовался не столько чисто торговыми соображениями, сколько стремлением в очередной раз подзаработать сомнительные политические очки, обещая оказывать поддержку режиму Зеленского. Уран, предназначенный для Киева, может быть отправлен на предприятие в третьем государстве, подчеркнула Захарова.