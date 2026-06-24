Захарова: уран по сделке Британии и Украины может оказаться в третьей стране

Захарова: уран по сделке Лондона и Киева может попасть в третью страну Захарова: уран по сделке Британии и Украины может оказаться в третьей стране

Москва24 июн Вести.Уран, предназначенный для Киева по условиям британско-украинского соглашения, может быть отправлен на предприятие в третьем государстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она отметила, что уран может попасть на завод компании Westinghouse.

Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива заявила Захарова

Ранее стало известно, что Лондон принял решение поставлять Киеву обогащенный уран для обеспечения работы АЭС. Поставки будут осуществляться на протяжении двух лет. Стоимость такого пакета поддержки составит 280 миллионов долларов.