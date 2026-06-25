Москва25 июнВести.Швеция выделит Украине $154 млн на энергетические потребности в преддверии зимы. Об этом заявили в шведском МИД.
Уточняется, что Украине необходимо приложить значительные усилия для обеспечения энергоснабжения на предстоящую зиму.
Правительство Швеции одобрило новый пакет поддержки Украины на сумму около 1,5 млрд шведских крон (около $154 млн – прим. ред.) для поддержки энергетического сектора страны в 2026 годуотмечается на сайте МИД Швеции
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.