Швеция выделит Украине $154 млн на подготовку к зиме

Швеция передаст Киеву $154 млн на подготовку энергетики к зиме Швеция выделит Украине $154 млн на подготовку к зиме

Москва25 июн Вести.Швеция выделит Украине $154 млн на энергетические потребности в преддверии зимы. Об этом заявили в шведском МИД.

Уточняется, что Украине необходимо приложить значительные усилия для обеспечения энергоснабжения на предстоящую зиму.

Правительство Швеции одобрило новый пакет поддержки Украины на сумму около 1,5 млрд шведских крон (около $154 млн – прим. ред.) для поддержки энергетического сектора страны в 2026 году отмечается на сайте МИД Швеции

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.