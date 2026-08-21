На Украине предупредили, что зима окажется тяжелой даже при переезде в село

"Просто пережить": эксперт в Киеве предупредил, что зима будет сложной и в селах На Украине предупредили, что зима окажется тяжелой даже при переезде в село

Москва21 авг Вести.Жителям Украины не стоит рассчитывать, что переезд из города в село поможет пережить предстоящую зиму в условиях проблем с электроснабжением. Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала "Киев 24".

Ранее украинский блогер и волонтер Тарас Чмут говорил, что жителям украинских городов стоит переехать на зиму в деревню или уехать за рубеж, так как зимний сезон ожидается "очень тяжелым", а власти Украины не готовятся к холодам.

По словам Игнатьева, отопление дровами может оказаться сопоставимым по затратам с использованием генератора. Поэтому, считает эксперт, смена места проживания не гарантирует более комфортных условий зимой.

Не будет очень сладко ни в селе, ни в городе. Нужно к этому адаптироваться... Будет сложная зима, нужно ее просто пережить сказал Игнатьев

Он призвал жителей страны заранее учитывать возможные проблемы с энергоснабжением и подготовиться к сложному отопительному сезону.

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в интервью ИС "Вести" заявил, что предстоящая зима на Украине может пройти без электроэнергии и отопления на фоне системных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры.