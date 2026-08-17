Эксперт Селезнев: предстоящая зима на Украине может пройти без света и тепла

Украинцев призвали готовиться к зиме без света и тепла Эксперт Селезнев: предстоящая зима на Украине может пройти без света и тепла

Москва17 авг Вести.Предстоящая зима на Украине может пройти без электроэнергии и отопления на фоне системных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" сделал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев.

Эксперт прокомментировал удары ВС РФ по крупнейшему на Украине металлургическому заводу в Кривом Роге и крупнейшему в страны нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Подобные удары приводят к выведению из строя объектов, критически значимых для поддержания экономики Украины на плаву. По прогнозам экспертов, предстоящая зима может для Украины пройти без электроэнергии и без тепла. Поэтому простых жителей уже призывают запасаться и продуктами питания, и теплой одеждой для того, чтобы как-то пережить суровые предстоящие морозы сказал Павел Селезнев

Он добавил, что украинская экономика стала "черной дырой", которая выживает только за счет внешнего финансирования на фоне колоссальной коррупции.