ВС РФ поразили металлургический завод в Кривом Роге Минобороны: ВС РФ поразили металлургический завод в Кривом Роге

Москва16 авг Вести.В Кривом Роге Днепропетровской области Украины ВС РФ поразили цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружений. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

В Днепропетровской области, в городе Кривом Роге, поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники говорится в сообщении

Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ нанесли массированные удары по целям в Киеве и Кривом Роге. Атаке подверглись промышленные, военные и складские объекты.