Москва30 июлВести.Российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры во Львове, а также в Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, для ударов использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Как уточнили в Минобороны, во Львове поражены предприятия авиационной и ракетной промышленности, которые занимаются производством, ремонтом и обслуживанием компонентов для крылатых ракет и беспилотников.
В Ивано-Франковской области удары пришлись по промышленным предприятиям в Калуше, которые участвовали в производстве, хранении и испытаниях ракетного вооружения.
Кроме того, в Ровенской области было поражено химическое предприятие, которое выпускает комплектующие и компоненты ракетного топлива. Удар нанесен также по заводу в Кривом Роге, где осуществлялась разработка, сборка и ремонт ударных беспилотников, безэкипажных катеров и артиллерийских систем.
В Одесской области в порту Южный был поражен сухогруз, доставивший груз военного назначения.
Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в Киеве, Полтаве и Кривом Роге. Ночью воздушная тревога действовала в девяти украинских областях.