ВС РФ ударили по объектам военного производства во Львове и областях Украины

МО РФ раскрыло военные цели во Львове и четырех украинских областях ВС РФ ударили по объектам военного производства во Львове и областях Украины

Москва30 июл Вести.Российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры во Львове, а также в Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, для ударов использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Как уточнили в Минобороны, во Львове поражены предприятия авиационной и ракетной промышленности, которые занимаются производством, ремонтом и обслуживанием компонентов для крылатых ракет и беспилотников.

В Ивано-Франковской области удары пришлись по промышленным предприятиям в Калуше, которые участвовали в производстве, хранении и испытаниях ракетного вооружения.

Кроме того, в Ровенской области было поражено химическое предприятие, которое выпускает комплектующие и компоненты ракетного топлива. Удар нанесен также по заводу в Кривом Роге, где осуществлялась разработка, сборка и ремонт ударных беспилотников, безэкипажных катеров и артиллерийских систем.

В Одесской области в порту Южный был поражен сухогруз, доставивший груз военного назначения.

Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в Киеве, Полтаве и Кривом Роге. Ночью воздушная тревога действовала в девяти украинских областях.