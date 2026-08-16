Москва16 авг Вести.Крупнейший металлургический комбинат Украины "ArcelorMittal Кривой Рог", использовавшийся военно-промышленным комплексом страны, частично приостановил производство после ракетного удара. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На предприятии заявили, что в результате атаки пострадали объекты энергетического и доменного производства. Специалисты сейчас оценивают ущерб и определяют сроки восстановления.

В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода говорится в сообщении

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по цехам комбината в Кривом Роге, где, по данным ведомства, выпускался стальной прокат для производства вооружений.