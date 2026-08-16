Москва16 авг Вести.Остановка металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уменьшит доходы бюджета Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что предприятие является крупнейшим поставщиком иностранной валюты на Украину, так как основной объем продукции идет на экспорт.

ArcelorMittal - это крупнейший поставщик валюты. Это же металлургия. Это огромное предприятие, город в городе. Поэтому там надо бить регулярно и постоянно. Надо что-то мощное - может быть, ракеты без ядерной боеголовки. Надо наведываться постоянно и регулярно, потому что Украина будет восстанавливать комбинат, ведь металл нужен для оборонки. Украина хотела к осени устроить нам веселую жизнь - мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы они ее почувствовали сказал Дандыкин

Эксперт предположил, что скоро Россия нанесет массированный удар по предприятиям, которые "ушли" под землю. Их придется "пробивать" специальными средствами.