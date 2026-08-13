На Украине заявили об угрозе остановки горно-обогатительных комбинатов

На Украине боятся остановки горно-обогатительных комбинатов На Украине заявили об угрозе остановки горно-обогатительных комбинатов

Москва13 авг Вести.Горно-обогатительные комбинаты (ГОК) Украины рискуют остановиться из-за блокировки черноморских портов страны. Об этом заявил президент объединения предприятий горно-металлургического комплекса "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он пояснил, что отрасль столкнулась с острым кризисом в логистике из-за невозможности пользоваться украинскими портами и, как следствие, удорожанием транспортных расходов при попытках пользоваться другими маршрутами экспорта продукции.

Дополнительный удар предприятиям наносят высокая стоимость электроэнергии, введение новых квот Евросоюза и повышение железнодорожных тарифов.

В результате Южный и Ингулецкий ГОК уже остановили свою работу, а Полтавский ГОК может прекратить деятельность через несколько недель, если ситуация не изменится.

Таким образом, проблема имеет два ключевых аспекта: удорожание логистики, которое делает экспорт сырья экономически нецелесообразным; физическая невозможность перенаправить необходимые объемы на альтернативные маршруты. При отсутствии доступа к черноморским портам горно-обогатительные комбинаты продолжат останавливаться, поскольку реальной альтернативы нет цитирует Каленкова консалтинговая компания GMK Center

Ранее портал Geopolitika.news заявил, что Украина столкнется с проблемами в экономике из-за ударов российской армии по портам Одессы. Журналисты отметили, что "де-факто морская блокада Украины" стала неожиданностью для киевского режима, а экономика и доходы Украины несут урон.

До этого военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы РФ серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима.