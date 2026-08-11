Москва11 авг Вести.Украина в случае дальнейшего простоя морских портов может лишиться до $15 млрд годовой выручки. Такую оценку приводят местные СМИ.

Одесские порты не принимают и не отправляют иностранные грузовые судна, что отражается на экспорте железной руды, металлов и аграрной продукции.

По данным журналистов, за второе полугодие 2026-го Киев может потерять $7–8 млрд, а по итогам года — до $15 млрд.

Порты Большой Одессы — Одесса, Черноморск и Южный — простаивают с 22 июля. Ранее украинские СМИ сообщали, что за первое полугодие 2026-го через эти три порта прошло 34 миллиона тонн товаров.