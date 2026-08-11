Москва11 авг Вести.Украина столкнется с экономическими проблемами из-за российских ударов по портам Одессы. Об этом сообщает Geopolitika.news (GN).

Как отмечается, в Киеве изначально знали, что украинские удары вглубь РФ приведут к возмездию с российской стороны.

Однако никто не предполагал, что Москва де-факто введет морскую блокаду Украины. … Морская блокада душит экономику и доходы страны сказано в публикации

Как отмечает издание, блокада препятствует импорту вооружения и товаров первой необходимости, а также экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции.

В случае продолжения простоя украинских черноморских портов Киев рискует потерять более 50% сельскохозяйственного экспорта. Недополученная выручка может составить $11,5 млрд.

Ранее военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный заявил, что ВС РФ серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима.

Позже стало известно, что российские военные с земли и воздуха поразили высокоточным оружием склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военного имущества в портах Одессы и Черноморска в ночь на 9 августа.

Вооруженные силы России наносят удары по портам и судам, используемым в интересах армии киевского режима.