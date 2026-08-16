SHOT: ВС РФ ударили по Киеву и Кривому Рогу, горят склады и военные объекты

В Киеве и Кривом Роге полыхают металлургический комбинат и складские объекты SHOT: ВС РФ ударили по Киеву и Кривому Рогу, горят склады и военные объекты

Москва16 авг Вести.ВС РФ нанесли массированные удары по целям в Киеве и Кровом Роге. По предварительным данным, атаке подвергся крупнейший металлургический комбинат на Украине, а также промышленные, военные и складские объекты, сообщает SHOT.

В Кривом Роге взрывы стали слышны около 02.00 ночи, после чего появилось зарево. Спутники NASA после ракетной атаки зафиксировали сильные пожары в Дзержинском районе. Отмечается, что горит металлургический комбинат и крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "ArcelorMittal Кривой Рог", а также завод "Кривой Рог Цемент" и складские помещения.

Около 03.50 началась атака по столице Украины. Было слышно 7-10 взрывов, затем начался сильный пожар. Как сообщает SHOT, в Оболонском и Голосеевском районах города полыхают складские и торговые помещения. Возгорание зафиксировано на улице Степана Бандеры, где расположена производственная компания Elitebox и склады.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ продолжат свою работу на высоком уровне.