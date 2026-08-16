ТАСС: мобилизованные в ВСУ умирают от остановки сердца на боевом слаживании

Мобилизованные в ВСУ солдаты умирают от остановки сердца на этапе подготовки ТАСС: мобилизованные в ВСУ умирают от остановки сердца на боевом слаживании

Москва16 авг Вести.Насильно мобилизованные в Вооруженные силы Украины солдаты умирают от остановки сердца еще на этапе боевого слаживания на полигоне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военных инженерной роты 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии массово переводят в боевые группы.

Многие насильно мобилизованные солдаты умирают от остановки сердца уже в процессе боевого слаживания на полигоне в районе села Ольшана добавил он

Ранее стало известно, что с июля 2024 года в украинскую армию мобилизовали около 1 миллиона человек.