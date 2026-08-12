ТАСС: бывшие охранники украинских тюрем из числа ВСУ убиты в Сумской области

Бывшие охранники украинских тюрем из числа ВСУ убиты под Сумами ТАСС: бывшие охранники украинских тюрем из числа ВСУ убиты в Сумской области

Москва12 авг Вести.Часть командного состава 12-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), куда входили бывшие охранники украинских тюрем, была убита в Сумской области при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства указал, что, согласно анализу некрологов, переброшенные несколько дней назад в Сумскую область подразделения 12-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ уже понесли потери.

Характерно, что часть командного состава бригады – бывшие охранники украинских тюрем, некоторые из которых были убиты при невыясненных обстоятельствах сказал источник

Как отметили силовики, родственники военных уверены, что за убийствами стоят бывшие заключенные, также мобилизованные в эту бригаду.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что потери ВСУ убитыми и ранеными с начала этого года составили более 280 тыс. человек.