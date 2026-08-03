Командование ВСУ сетует на нехватку холодильников в моргах для погибших солдат

В моргах Украины закончились места для тел погибших военных ВСУ Командование ВСУ сетует на нехватку холодильников в моргах для погибших солдат

Москва3 авг Вести.Командование украинских войск сетует на дефицит свободных мест в холодильных камерах моргов страны. В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что, в частности, отсутствуют возможности для хранения тел погибших украинских военных в Запорожской области.

Сейчас командование ВСУ сильно жалуется, что в такую жару негде хранить тела. Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место. В холодильниках украинских моргов его не осталось сообщили в силовых структурах

Там уточнили, что несколько тел на хранение согласились принять работники одного из моргов в Днепропетровске.