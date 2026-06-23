Командование бригады ВСУ запросило 1000 мешков для трупов у семей солдат ТАСС: командование 119-й бригады ВСУ запросило 1000 мешков для трупов

Москва23 июн Вести.Командование 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ затребовало у родственников солдат, пропавших без вести, 1000 мешков для хранения трупов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Родственники пропавших без вести солдат 119-й отдельной бригады территориальной обороны сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков. Речь идет о 1 000 трупных пакетов рассказал собеседник агентства

Ранее стало известно, что боевики из подразделений ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области. Чаще всего, согласно некрологам, в штурмовые группы попадают техники, которые ранее были задействованы в обслуживании украинской авиации.