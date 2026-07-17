В Чернигове ввели лимиты на выдачу тел украинских боевиков ТАСС: в моргах Чернигова лежат сотни тел боевиков ВСУ из-за лимитов на выдачу

Москва17 июл Вести.В моргах Чернигова и Черниговской области на Украине находятся сотни тел украинских боевиков из-за введенных лимитов на выдачу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в день родственникам погибших выдают останки не более пяти военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что это делается с целью минимизации рисков роста "упаднических настроений" среди мирных жителей.

В моргах Чернигова и области продолжают находиться сотни тел украинских националистов, в том числе опознанных родственниками. Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений сказал он

Ранее стало известно, что несколько десятков тел военных ВСУ пропало из морга в Сумах. Как сообщалось, останки в дальнейшем могут быть захоронены на кладбище хирургических отходов.