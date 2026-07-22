ТАСС: боевики ВСУ более 100 дней сидят без медпомощи на позициях под Сумами

Раненые боевики ВСУ умирают на позициях под Сумами из-за отсутствия медпомощи ТАСС: боевики ВСУ более 100 дней сидят без медпомощи на позициях под Сумами

Москва22 июл Вести.Украинские боевики 1-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны больше 110 дней находятся на позициях в районе Уланово Сумской области без медицинской помощи, из-за чего массово умирают от ранений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

Родственники украинских солдат записывают и выкладывают в соцсети панические видеозаписи о нахождении их близких на позициях в районе Уланово и сложившейся там ситуации.

Многие сообщают, что украинские солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи и обеспечения сказали в силовых структурах РФ

В мае боевики ВСУ, сбегая из Гришина под Красноармейском, бросали собственных сослуживцев без бронежилетов и оружия. Российские бойцы тогда взяли в плен группу украинских солдат, которые находились в деморализованном состоянии.