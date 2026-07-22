Москва22 июлВести.Украинские боевики 1-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны больше 110 дней находятся на позициях в районе Уланово Сумской области без медицинской помощи, из-за чего массово умирают от ранений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
Родственники украинских солдат записывают и выкладывают в соцсети панические видеозаписи о нахождении их близких на позициях в районе Уланово и сложившейся там ситуации.
Многие сообщают, что украинские солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи и обеспечениясказали в силовых структурах РФ
В мае боевики ВСУ, сбегая из Гришина под Красноармейском, бросали собственных сослуживцев без бронежилетов и оружия. Российские бойцы тогда взяли в плен группу украинских солдат, которые находились в деморализованном состоянии.