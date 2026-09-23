Эксперт предрек Украине зиму с необратимыми последствиями Эксперт Попенко: Украина может не восстановиться после зимы

Москва23 сен Вести.Ближайшая зима может привести к необратимым последствиям в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он пояснил, что подготовка к отопительному сезону фактически сорвана: у многоэтажек нет резервных источников питания, а в частном секторе к зиме будто вообще не готовились.

Следующая зима будет для Украины если не последней, то такой, которая может привести к необратимым процессам. Мы не сможем восстановиться. Денег у нас сегодня нет … Подготовка к отопительному сезону полностью провалена добавил Попенко

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что будущая зима станет тяжелой. По его словам, очень многое разрушено, а денег и времени на восстановление нет.

Между тем западные СМИ сообщили, что Европа тайно поставляет киевскому режиму детали для электростанций и отопительное оборудование. Европейские чиновники опасаются, что Украина может не пережить эту зиму.