Ногинский объяснил, кто сильнее всего пострадает от энергодефицита на Украине

Эксперт заявил, что энергокризис особенно остро скажется на простых украинцах Ногинский объяснил, кто сильнее всего пострадает от энергодефицита на Украине

Москва16 авг Вести.Возрастание энергетического дефицита в первую очередь скажется на мирных гражданах Украины - дли них зима окажется особенно тяжелой. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" политолог, эксперт Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее призвал страну готовиться к наиболее сложному сценарию предстоящей зимы, отметив, что она может оказаться тяжелее предыдущей. По словам эксперта, крайними в этой ситуации окажутся мирные граждане, которым уже пообещали этой зимой давать свет лишь на 4-8 часов в сутки.

Эта зима действительно будет очень тяжелая для населения, потому что понятно, что в первую очередь Украина будет обеспечивать теплом и светом ВСУ, потом, наверное, силовиков, потом чиновников, и в последнюю очередь население. Для Зеленского население абсолютно не является приоритетом считает Ногинский

Система жилищно-коммунального хозяйства на Украине не справляется с 2025 года. В рабочем состоянии здесь остались атомные электростанции, которые обеспечивают основную стабильную выработку. Но тепло- и гидроэлектростанции либо разрушены, либо ограничены в работе. В новом докладе американской разведки сказано, что потребуется не меньше года на восстановление украинских электростанций.