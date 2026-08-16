Москва16 авгВести.Возрастание энергетического дефицита в первую очередь скажется на мирных гражданах Украины - дли них зима окажется особенно тяжелой. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" политолог, эксперт Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее призвал страну готовиться к наиболее сложному сценарию предстоящей зимы, отметив, что она может оказаться тяжелее предыдущей. По словам эксперта, крайними в этой ситуации окажутся мирные граждане, которым уже пообещали этой зимой давать свет лишь на 4-8 часов в сутки.
Эта зима действительно будет очень тяжелая для населения, потому что понятно, что в первую очередь Украина будет обеспечивать теплом и светом ВСУ, потом, наверное, силовиков, потом чиновников, и в последнюю очередь население. Для Зеленского население абсолютно не является приоритетомсчитает Ногинский
Система жилищно-коммунального хозяйства на Украине не справляется с 2025 года. В рабочем состоянии здесь остались атомные электростанции, которые обеспечивают основную стабильную выработку. Но тепло- и гидроэлектростанции либо разрушены, либо ограничены в работе. В новом докладе американской разведки сказано, что потребуется не меньше года на восстановление украинских электростанций.