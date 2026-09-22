Эксперт по энергетике предрек Украине "зиму Судного дня" Эксперт по энергетике Попенко предупредил украинцев о "зиме Судного дня"

Москва22 сен Вести.Предстоящая зима на Украине может оказаться еще более сложной, чем предыдущая. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, страну ожидает "зима Судного дня", что связано с масштабными повреждениями объектов энергетической инфраструктуры и прогнозируемыми суровыми погодными условиями.

Эксперт отметил, что в такой ситуации "остается только молиться" на энергетическое перемирие и мягкую зиму.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее также предупредил, что предстоящий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего. В связи с этим правительство вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не связанных с оборонными нуждами.

Агентство Bloomberg сообщило, что в преддверии зимы на Украине зафиксирован ажиотажный спрос на дрова, из-за чего их стоимость выросла за год примерно на 70-80%.