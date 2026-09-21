Bloomberg: Украина столкнулась с ажиотажным спросом на дрова перед зимой

Украина сталкивается с ажиотажным спросом на дрова перед зимой Bloomberg: Украина столкнулась с ажиотажным спросом на дрова перед зимой

Москва21 сен Вести.На Украине перед предстоящей зимой наблюдается ажиотажный спрос на дрова, из-за чего их стоимость выросла примерно на 70-80% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Bloomberg.

Ажиотажный спрос на дрова вызвал рост цен приблизительно на 70-80% по сравнению с прошлым годом приводит агентство слова жительницы Украины

Ранее издание Berliner Zeitung заявило, что зимой Евросоюз может столкнуться с очередной волной украинских беженцев, которые уедут из своей страны из-за тяжелых погодных условий.