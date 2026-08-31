На Украине ожидают дефицит продуктов и рост цен на 20–30 процентов

Виктор Гальчинский предупредил о пустых полках в магазинах Украины На Украине ожидают дефицит продуктов и рост цен на 20–30 процентов

Москва31 авг Вести.На Украине ожидается рост цен на продукты питания в среднем на 20–30%, а также временный дефицит товаров в магазинах. Об этом в эфире телеканала "Новости.LIVE" заявил финансовый аналитик Виктор Гальчинский.

Эксперт объяснил, что проблемы связаны с серьезными логистическими сложностями и повышенным спросом со стороны населения, которое начало массово скупать товары длительного хранения. По словам аналитика, ажиотаж наблюдается даже в западных регионах страны, а логистические цепочки нарушены, что ведет к перебоям с поставками.