Москва31 авгВести.На Украине ожидается рост цен на продукты питания в среднем на 20–30%, а также временный дефицит товаров в магазинах. Об этом в эфире телеканала "Новости.LIVE" заявил финансовый аналитик Виктор Гальчинский.
Эксперт объяснил, что проблемы связаны с серьезными логистическими сложностями и повышенным спросом со стороны населения, которое начало массово скупать товары длительного хранения. По словам аналитика, ажиотаж наблюдается даже в западных регионах страны, а логистические цепочки нарушены, что ведет к перебоям с поставками.