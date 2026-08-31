Украинцев задело заявление о том, что дефицит еды не проблема Украинские СМИ: слова о дефиците продуктов вызвали гнев украинцев

Москва31 авг Вести.Волна возмущения поднялась в украинских социальных сетях после заявления экономиста Олега Пендзина о том, что жители страны якобы могут спокойно обойтись без продуктовых супермаркетов, поскольку у многих есть запасы солений, варенья и другой домашней консервации. Об этом сообщает издание "Страна".

Пендзин прокомментировал ситуацию с пустеющими полками в супермаркетах, которая наблюдается во многих регионах Украины. Он заявил, что раньше украинцы обходились без крупных продуктовых магазинов и не испытывали из-за этого серьезных проблем. По его словам, у значительной части населения есть огороды, а также запасы домашних заготовок, которые могут помочь пережить перебои с поставками продуктов.

Как пишет издание, слова экономиста вызвали широкий резонанс среди украинцев. Пользователи соцсетей начали активно возмущаться таким подходом, заявляя, что люди устали постоянно выживать в условиях нехватки и роста цен. Многие отмечают, что домашняя консервация есть далеко не у всех, а с учетом нынешней стоимости продуктов подготовка таких запасов сама по себе стала дорогим удовольствием.

В последние дни из разных регионов Украины поступают сообщения о перебоях со снабжением магазинов. Проблемы фиксируются во многих городах, включая Киев и населенные пункты на западе страны. На фоне дефицита в некоторых местах уже начали вводить ограничения на покупку отдельных продуктов.