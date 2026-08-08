Москва8 авгВести.В супермаркетах Киева начались перебои с поставками продуктов, сообщает украинское издание Hromadske.
Как сообщают пользователи местных соцсетей, подобная картина фиксируется в магазинах "Сильпо", "Фора" и Novus. По данным издания, в магазинах пустеют полки с овощами и фруктами, на их место ставят бутылки с водой.
Ранее в Киеве прозвучала серия взрывов. Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Подробности о повреждениях инфраструктуры и пострадавших к настоящему моменту не приводятся.