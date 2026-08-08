В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве второй раз за день прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва8 авг Вести.Второй раз за день в Киеве прогремела серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сведения о взрывах подтвердили в городской военной администрации Киева.

В Киеве слышны взрывы отмечает администрация

По данным украинского национального ресурса по оповещению населения, в Киевской области сработали сирены воздушной тревоги.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил накануне о возгорании топливных резервуаров в Оболонском районе Киева.