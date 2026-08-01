В Киеве произошли множественные взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучала серия громких взрывов на фоне воздушной тревоги В Киеве произошли множественные взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва1 авг Вести.Четвертая за ночь серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В Киеве вновь слышны взрывы отмечают местные СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эти сообщения.

По его сведениям, взрывы произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском и Соломенском районах. В Киеве отмечены повреждения зданий и очаги возгорания. Взрывы произошли также в Василькове и Боярке.

Кроме того, в Киевской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Взрывы произошли также в Николаеве на юге Украины.