Москва1 авгВести.Четвертая за ночь серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В Киеве вновь слышны взрывыотмечают местные СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эти сообщения.
По его сведениям, взрывы произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском и Соломенском районах. В Киеве отмечены повреждения зданий и очаги возгорания. Взрывы произошли также в Василькове и Боярке.
Кроме того, в Киевской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Взрывы произошли также в Николаеве на юге Украины.