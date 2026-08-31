Москва31 авг Вести.Украинцев возмутило заявление экономиста Олега Пендзина, который посоветовал жителям страны не беспокоиться из-за пустых полок в супермаркетах. По его словам, украинцы вполне могут обойтись без магазинов, поскольку у многих есть огороды и запасы солений с вареньем. Комментарий эксперта вызвал волну негодования в социальных сетях, сообщает издание "Страна".

Пендзин, комментируя ситуацию с опустевшими прилавками в ряде регионов, заявил, что "раньше украинцы спокойно обходились без супермаркетов", и напомнил о традиционных домашних заготовках. Однако пользователи соцсетей восприняли это как издевательство. Они возмущаются, что устали "выживать", и подчеркивают: консервация есть далеко не у всех, а делать ее сейчас, при нынешних ценах на продукты, – непозволительная роскошь.

В последние дни поступают сообщения о перебоях со снабжением магазинов во многих городах, включая Киев и западные области.