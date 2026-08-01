Депутат Рады Гетманцев заявил об отчаянии бизнеса из-за проблем с логистикой

На Украине заявили об отчаянии бизнеса из-за проблем с логистикой Депутат Рады Гетманцев заявил об отчаянии бизнеса из-за проблем с логистикой

Москва1 авг Вести.Украинские бизнесмены "в отчаянии" из-за трудностей с логистикой и складскими помещениями. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев.

Ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой... Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния... не было (давно – Прим. ред.) сказал он в эфире украинского новостного телемарафона

Гетманцев добавил, что экономика Украины "отмечает значительные потери".

Ранее депутат также заявлял, что Киев должен добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией.