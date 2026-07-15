Москва15 июлВести.Экономическая обстановка на Украине приближается к катастрофе.
С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
Таким образом глава региона отреагировал на продление военного положения и принудительной мобилизации на Украине.
Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофическойподчеркнул Пушилин
По его мнению, пролонгация военного положения стала попыткой законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к абсолютной утрате субъектности.
Ранее глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что из-за проблем с получением средств от партнеров Украина находится на грани финансовой катастрофы.