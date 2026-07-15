Пушилин сравнил экономическую ситуацию на Украине с началом катастрофы

Пушилин: экономическая ситуация на Украине приближается к катастрофе Пушилин сравнил экономическую ситуацию на Украине с началом катастрофы

Москва15 июл Вести.Экономическая обстановка на Украине приближается к катастрофе.

С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Таким образом глава региона отреагировал на продление военного положения и принудительной мобилизации на Украине.

Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической подчеркнул Пушилин

По его мнению, пролонгация военного положения стала попыткой законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к абсолютной утрате субъектности.

Ранее глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что из-за проблем с получением средств от партнеров Украина находится на грани финансовой катастрофы.